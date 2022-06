Drummende kapper ziet droom uitkomen: hij treedt op in het jazz-walhalla van de wereld

Kapper Johan Roos (55) uit Brielle had één ultieme droom: drummen in het jazz-walhalla van de wereld. En het is 'm gelukt: hij speelde in de Blue Note Jazz Club in New York.

Hoe was dat?

,,Ongelooflijk. Ik ben normaal niet zenuwachtig voor een optreden maar nu wel. We hadden met de gelegenheidsband kort gerepeteerd en we speelden elf nummers. Na afloop zeiden de geluidsmensen dat het heel goed was gegaan.”

Waarom wilde je in de Blue Note staan?

,,Dat is de bakermat van de jazz, daar wil elke jazzmuzikant wel eens spelen. Ik kwam in een jazzclub in Rotterdam een vrouw tegen, die ik wat muziek van m’n uit elkaar gevallen band Blue Four liet horen. Ik ben normaal bescheiden, maar haar durfde ik te vertellen over m’n droom. En toen zei ze: ik regel het management in de Blue Note. Je hoort van me.”

En toen?

,,Ze belde enige tijd later of ik kon komen. Ik heb m’n kapperszaak Knappe Koppen dichtgedaan en ben samen met een collega-muzikant gegaan. Er zou ook een saxofonist meegaan, maar door de drukte op Schiphol miste hij zijn vlucht.”

Hoe reageerde het publiek op jullie optreden?

,,Er zaten zo'n honderd man. Ze gaven zulke leuke reacties. We stonden in het voorprogramma van jazzpianist Gonzalo Rubalcaba. Naar hem heb ik na afloop gekeken, fantastisch. En ik ben later ook wezen kijken bij Stanley Clarke. Dat is een jazzgrootheid.”

Smaakte je optreden naar meer?

,,Ja. als ze me willen boeken, graag! Jazz is me met de paplepel ingegoten door mijn vader. Ik drumde al toen ik zes was. Ik wilde ook best wel m’n geld verdienen met dit werk, maar de jazzwereld is grillig en bandjes blijven nooit lang bij elkaar. Daarom koos ik voor de zekerheid en begon een kapperszaak. Als hobby drum ik.”

Heb je nu een nieuwe droom?

,,Ja. Optreden in het voorportaal van North Sea Jazz zou heel leuk zijn. En ik wil nog wel een keer naar de Blue Note.”

