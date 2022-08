Duingebied Ouddorp trekt na verwoestende brand vooral ramptoeristen: ‘Vreselijk om te zien’

Waar het op een zonovergoten woensdag vooral wandelaars en fietsers zijn die het duingebied doorkruisen, zijn er the day after vooral ramptoeristen op de been. Auto’s worden in de berm geparkeerd om de situatie in ogenschouw te nemen, wielrenners houden halt om even snel een selfie met zwartgeblakerde achtergrond te schieten, wandelaars wagen enkele tientallen meters in het naargeestige decor om te zien tot hoe ver het vuur zijn verwoestende werking heeft gehad. Fietsers stappen ook even af om zich met de voeten in de as te midden van de brandlucht op de foto te laten zetten.