Eén gewonde bij botsing in tunnel bij Rozenburg: enorme files op eiland

Heel veel vrachtverkeer koos er bij het horen over de afsluiting van de tunnel voor om via Brielle over de Groene Kruisweg naar Spijkenisse te rijden en daar weer de snelweg op te gaan. Alleen konden de verkeerslichten tussen Zwartewaal en Heenvliet die grote verkeersstroom niet aan. In een mum van tijd stond het vast vanaf Brielle tot vlak voor Heenvliet.

Extra zuur

Voor Rozenburgers was de afsluiting van de Thomassentunnel extra zuur. Omdat ze ook niet over de al vele maanden kapotte Calandbrug konden, moesten ze kilometers omrijden via de Rozenburgse sluizen of aansluiten in één van de files en dan een stuk omrijden via Spijkenisse naar hun dorp.