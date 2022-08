Een kerstmarkt in.. augustus? Hier doen ze het gewoon: ‘Haal alvast je ballen voor in de boom’

Ballen voor in de boom, een oliebollenkraam en het kindeke Jezus in een levende kerststal. Een kerstmarkt in hartje zomer? Dat dóén we gewoon, dacht Bianca Verbree (48) van Kroko’s Evenementen. Ze is de organisator van de kerstmarkt die dinsdag in Hellevoetsluis gehouden wordt.

23 graden en volop zon.. Hoe kom je op het idee voor een kerstmarkt in augustus!?

,,Haha, ik werd gevraagd om deze zomer verschillende themamarkten te organiseren in Hellevoetsluis. Een paar jaar terug had ik al eens een zomerse kerstmarkt in Renesse gehouden. De vraag was toen: ‘Kun je niet iets aparts bedenken?’. Dat is een kerstmarkt in de zomer zéker. Het is gewoon een grappige, gekke beleving. En stel je voor dat er in december weer een coronalockdown komt, dan hebben mensen de kerstmarkt alvast wél kunnen bezoeken.’’

Wat is er allemaal te doen?

,,Er is een levende kerststal, er lopen Dickensfiguren en kerstelfjes rond én de hele markt is gedecoreerd in kerstsferen. Kerstliedjes zijn natuurlijk ook te horen. Niet alle 25 kramen zijn kerstgerelateerd, maar er zijn kerstartikelen genoeg. De ballen voor in de kerstboom kun je alvast kopen.’’

Quote Om kerst eens een keer in je korte broek te beleven, hoef je dus niet naar Australië in december Bianca Verbree

Sloegen die eerdere kerstmarkten aan bij het publiek?

,,Zeker! Die werden goed bezocht. Er kwamen in Renesse zelfs Duitsers met kersttruien aan naar de markt. Om kerst eens een keer in je korte broek te beleven, hoef je dus niet naar Australië in december. Dat kan ook gewoon hier. En het belooft mooi weer te worden.’’

Is er ook glühwein?

,,Dat mogen we vanwege de regels helaas niet schenken. Maar er is wel een oliebollenkraam! Bij de horecazaken in de buurt zal de bediening ook met kerstmutsjes op rondlopen, dus wie weet kun je daar een glaasje glühwein drinken.’’

De kerstmarkt op het plein aan de Industriehaven 8 in Hellevoetsluis begint dinsdag om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Volledig scherm Organisator Bianca Verbree van Kroko's Evenementen. Ze is de drijvende kracht achter de kerstmarkt die in hartje zomer in Hellevoetsluis gehouden wordt. © Privéfoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.