Een van de beste coverbands van de Benelux stopt ermee: ‘Mooie afsluiter na 36 jaar’

Nog één keer kunnen fans genieten van wereldhits als With Or Without You, Where The Streets Have No Name en Sunday Bloody Sunday. Peter (Bono), Brian Feenstra (Larry Mullen jr. drum), Richard van der Valk (Edge, gitaar) en Remy Swierts (Adam Clayton, bas) stoppen ermee. ,,Vorige week donderdag hadden we ons laatste festival. We stonden in Vriezenveen voor drieëneenhalfduizend man. Ons afscheid willen we graag intiem houden. We staan in een uitverkocht De Jongens Van voor 220 man. Dat is voor mij een mooie afsluiter na 36 jaar’’, vertelt Peter (52).