Een woning verwarmen met waterstof in plaats van aardgas, in Stad aan ‘t Haringvliet doen ze het

Het is niet toevallig dat dit in Stad gebeurt. Onder de noemer Stad Aardgasvrij is een fanatieke groep inwoners van het 600 woningen tellende dorp al jaren bezig met duurzaamheid. Stad is een van de negentien proeftuinen in Nederland voor duurzame energie. Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en Stedin werken de inwoners van het dorp aan het project.

Gas is peperduur, dus waar blijven die gasloze wijken? ‘Maak het cool om over te stappen’

In 2020 werden veertien sloopwoningen in het Noord-Hollandse Uithoorn al verwarmd met uit groene stroom opgewekte waterstof. Dat experiment liet zien dat het mogelijk is om het bestaande aardgasnet, met minimale aanpassingen, te gebruiken voor waterstof. Nieuw is wél dat er nu in Stad daadwerkelijk wordt getest in een tussenwoning waar links en rechts buren wonen. Vlakbij het huis staat een soort ‘productiehuisje’ voor de waterstof.