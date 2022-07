Eerste Kamer steunt fusie Voorne aan Zee, volksraadpleging haalt het niet

Daisy (28) en haar moeder vrolijken woonkamers op met hun accessoi­res

De ambitie om voor zichzelf te beginnen, had Daisy de Jong (28) uit Oude-Tonge altijd al. In haar eentje een onderneming starten, dat was een brug te ver. Maar laat moeder Rieneke nou net dezelfde droom hebben. De twee dames sprongen daarom samen in het diepe en begonnen vorig jaar ByDaisy, een webshop met woonaccessoires.

11 juli