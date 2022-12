Eerste zeehondenpups van dit seizoen opgevangen in Stellendam

De eerste pup kwam zaterdag binnen in Stellendam. Dinsdag volgde nummer twee. Beide dames zijn gevonden in het Zeeuwse Westkapelle en hebben een verwonding aan het oog. ,,Alle twee zijn ongeveer een maand oud’’, meldt Petra la Pierre van A Seal. Ze weet niet waarom ze dezelfde verwonding hebben.

Adoptie

Het pupseizoen van de grijze zeehond is weer begonnen. Mensen die een eenzame pup vinden, moeten vooral afstand houden. Zeker honden mogen niet in de buurt komen. ,,Vertrouw je het niet, bel dan naar het telefoonnummer 144. Een zeehondenwachter komt dan en bekijkt of het noodzakelijk is om de pup mee te nemen naar de opvang’’, vertelt La Pierre. ,,Raak het dier zeker niet aan, want een zeehond is een roofdier.’’