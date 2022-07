Eiergooier weigert gedupeerden excuses aan te bieden: ‘Ik schaam me vooral’

De politierechter wilde weten of de Hellevoeter nog langsgaat bij de gedupeerden om schoon schip te maken. De man zei dat hij zich ‘vooral schaamt’ voor wat hij gedaan heeft. Het gebeurde volgens hem toen er vanwege corona niets te doen was en hij zelf heel slecht in z’n vel zat: hij was depressief, had zelfmoordgedachten en zo’n slaande ruzie met z’n moeder in Vlaardingen dat ze hem het huis uit zette. Het gooien van eieren was een ‘uitlaatklep’. ,,Dan nog kan het niet zo zijn dat als je zelf ergens last van hebt, je ook anderen overlast bezorgt”, sprak de officier van justitie streng.

Quote Het was de talk of the town Politirechter

De politie noteerde tussen vorig jaar februari en juni in de Vlaardingse wijk Holy meer dan honderd met eieren bekogelde woningen. Dat bekogelen gebeurde vooral ’s avonds en ‘s nachts en leidde soms tot onherstelbare schade aan zonneschermen, bakstenen en houtwerk. ,,Het was de talk of the town”, aldus de rechter.

Door te posten lukte het de politie de man en een oude schoolvriend in te rekenen. Die laatste werd eerder tot 27 uur taakstraf veroordeeld. De aanklager had voor de 27-jarige verdachte ook zo’n soort straf in gedachten, maar de politierechter was milder. Hoewel de Hellevoeter twaalf gevallen bekende, vielen er volgens de rechter slechts drie te bewijzen. ,,De zaken die de verdachte bekent, staan niet op de dagvaarding en daar kan ik hem dan ook niet voor veroordelen”, legde ze na afloop uit. Daarom kreeg de man alleen een boete van 500 euro, waar 150 euro vanaf gaat omdat hij drie dagen in voorarrest zat. De verdachte krijgt al een tijd psychische hulp.

