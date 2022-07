Eilanders gaan als vanouds los op Zomerfeest in Tinte: ‘Mensen waren weer toe aan een feestje’

,,Hè, is dat nou de buurvrouw”, roept Huub naar Marjan terwijl hij naar een groepje wijst. ,,Kijk nou, volgens mij loopt daar iemand van de sportschool van mij”, lacht Erik. Voor Huub en Marjan is het allemaal nog even wennen, want het is hun eerste keer. ,,Het is onze inburgering vandaag”, lacht Marjan. Ze kozen de laatste dag, de zaterdag uit, om toch maar eens te gaan kijken.