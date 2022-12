Eindejaarsquiz 2022: Van een actievoerder in badjas tot maanden brugellende

Guus gaf 44 kinderen fijn thuis: ‘’s Nachts gebeld worden en uur later was er een kindje’

Ze werd in de buurt ‘de vrouw met de kinderwagen’ genoemd: Guus de Lange. Elke keer lag er een ander kindje in. Een pleegkindje. In totaal ving ze er in dertig jaar met haar man Hans maar liefst 44 op. Twee jaar geleden vonden ze het tijd voor hun pensioen en stopten ze er mee. Lang heeft Hans er niet van kunnen genieten; afgelopen augustus overleed hij. Nu zit Guus alleen, met haar hond Japie. ,,Die stilte om me heen: dat is wel even wennen.”

