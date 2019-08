Enorme erehaag als eerbetoon aan verongelukte verkeersregelaar

Dat laat Jessica de Bruin, de coördinator van de verkeersbegeleiders in Hellevoetsluis, vandaag weten. De verkeersregelaars die in erehaag gaan staan, zijn collega’s van Bert die gisterochtend vroeg overleed na een aanrijding. De betrokken douaniers zijn zijn vroegere collega’s. De motorrijders die meedoen aan het eerbetoon zijn door de club Bikers for Special Rides, voor wie Bert bij speciale ritten het verkeer regelde, opgeroepen massaal naar de begraafplaats aan de Stoofweg in Hellevoetsluis te komen. Daarvandaan rijden ze zaterdag om 09.00 uur naar Rotterdam-Zuid om aan te sluiten in de erehaag. Bert reed zelf ook motor.

Verhoord

De politie doet nog uitgebreid onderzoek naar de dood van de verkeersregelaar, zegt een woordvoerster. De Hellevoeter maakte zaterdag op de Hoonaartstraat ruim baan voor een ambulance die een op de Fokveedag een gewond geraakte boer naar het ziekenhuis wilde overbrengen. Een vijftiger op een tractor wilde er toch langs, negeerde volgens de politie het stopteken van een andere verkeersregelaar en hield zich volgens getuigen ook niet aan het stopteken van Bert. Volgens hen reed de man tegen hem aan, maar de politie kan dat niet bevestigen. Die zoekt nog uit of de verkeersregelaar zelf viel of ten val kwam doordat het voertuig tegen hem aanreed. Daarvoor is de man op de tractor verhoord. Het Openbaar Ministerie bepaalt pas als er duidelijkheid is of hij wordt vervolgd, zegt de politiewoordvoerster.

Bert, die hard achterover op de stoeprand viel, werd overgebracht naar het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Omdat zijn situatie achteruit ging, werd hij met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam vervoerd. Daar overleed hij gistermorgen vroeg aan zijn verwondingen.

Hart

,,Dit is allemaal zo onwerkelijk’’, zegt coördinator Jessica de Bruin als ze Berts vrouw bezoekt en haar medeleven betuigt. ,,Bert was zo’n fijne vent. Hij stond altijd voor ons klaar. Hij kon heel goed z’n geduld bewaren als mensen soms wat opgewonden deden.’’ Fotograaf Wil van Balen zag dat zaterdag ook. ,,Er was een man die heel opgefokt deed omdat hij er langs wilde. Bert klopte op z’n raampje en zei: heb even geduld, je kunt er zo langs. Hij was een heel correcte verkeersregelaar met z’n hart op de goede plaats.’’

De Bruin hoopt dat er zaterdag voor de uitvaart om 10.00 uur heel veel mensen staan. Ze hoopt dat mensen ook beseffen dat ze respect moeten hebben voor verkeersregelaars. ,,Zij staan daar vrijwillig voor uw veiligheid. En niet om te pesten. Nu komt een hulpverlener nooit meer thuis na het uitoefenen van zijn hobby.’’