Ergernis over vernielingen en dumpen van afval in natuurgebieden op Zuid-Hollandse Eilanden

Boswachters zien een toename van het aantal vernielingen in de natuurgebieden op de Zuid-Hollandse Eilanden. ,,Het was de afgelopen weken weer flink raak”, zegt boswachter Chantal van Burg, die zich groen en geel ergert.

,,Collega’s en vrijwilligers treffen steeds nieuwe vernielingen aan in de natuurgebieden van Natuurmonumenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Juist de laatste maanden is het vandalisme enorm toegenomen.”

Vorige week werd, in de buurt van de Scheelhoek op Goeree-Overflakkee, de telescoop in vogelobservatorium Tij gesloopt. ,,Er is een onderdeel uit gehaald, waardoor die voor bezoekers niet te gebruiken is. Waarom?” Later bleek het informatiepaneel in het Scheelhoekbos vernield. ,,Gewoon opgeblazen.”

Huisdieren

Ook lijkt het voor veel mensen de normaalste zaak om afval in de natuur te dumpen. Zelfs huisdieren worden er achtergelaten. ,,Van kippen tot konijnen, wanneer mensen ervan af willen, zetten ze de dieren gewoon uit in de natuur.”

Natuurmonumenten herstelt de schade door panelen en bankjes schoon te maken en te repareren en borden te vervangen. ,,Zo’n informatiepaneel bij het Scheelhoekbos kost 1500 euro. Dat geld kunnen we toch veel beter aan de natuur besteden?” Natuurmonumenten roept op schade of vernielingen te melden via haringvliet@natuurmonumenten.nl.

