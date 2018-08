Ernst L. overleden in zijn cel

Het is nog onduidelijk waaraan Stolwijker Ernst L. is overleden. ,,Ik ben momenteel op vakantie en werd gebeld dat mijn vader is overleden,'' zegt zijn zoon. Hij had al jaren geen contact meer met zijn vader.

L. is door de rechter in 2012 veroordeeld tot 12 jaar cel voor de dood van Joke. Zij overleed in een recreatiegebied in Simonshaven nabij Spijkenisse. L. ontkende altijd zijn daad en beweerde dat hij met zijn vrouw aan het wandelen was en dat een onbekende man hen had aangevallen. De rechter geloofde dat verhaal niet.