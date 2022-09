Ernstig ongeval in Middelharnis: inzittenden zitten bekneld in auto

Politiehe­li­kop­ter helpt mee met stoppen van hardrijder die er bij controle vandoor gaat

Met de hulp van de helikopter, die toevallig in de buurt was, ging de politie zondagmorgen op Voorne-Putten achter een hardrijder aan. Agenten wilden de auto in Hellevoetsluis controleren omdat die te hard ging, maar de bestuurder drukte het gaspedaal nog verder in. Hierop zetten zij de achtervolging in.

11 september