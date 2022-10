Expositie toont de ‘smartphones’ van toen: ‘Museum Mak is een confrontatie met het leven van vroeger’

Problemen met riolering blijven Hellevoet­se ouderen­flat teisteren: ‘Overal vliegjes’

Ja, er is onderzoek gedaan naar de leidingen die de problemen van rioolwaterspuwende toiletten in een Hellevoetse ouderenflat waarschijnlijk veroorzaken. Maar, nee: over een precieze oplossing hebben de bewoners nog niks gehoord. Vooral de permanent aanwezige vliegjes in het gebouw blijven reden tot zorg voor de ouderen.

6 oktober