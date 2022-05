Extra noodopvang voor Oekraïners in Westvoorne: ‘De gemeenschap staat er open voor’

In de kustgemeente wordt nu al 55 vluchtelingen uit het door Rusland belegerde land onderdak geboden in vakantiehuis De Weyert in Rockanje en een bedrijfspand op bedrijventerrein Pinnepot in Oostvoorne. Beide plekken werden door de eigenaren in maart aangeboden. De gemeente kijkt nu volgens wethouder Henk de Graad (VVD) naar twee andere locaties waar er nog zo’n zestig bij kunnen komen. Dat zou onder meer het voormalige, leegstaande Duinhuis in Oostvoorne kunnen worden, ooit een herstellingsoord en later in gebruik om mensen met psychische problemen tot zichzelf te laten komen.