Extreme droogte laat zijn sporen na op Voorne-Putten: buien zijn een druppel op de gloeiende plaat

Run op meerdaagse vakantieac­ti­vi­tei­ten Voor­ne-Put­ten: ‘We zijn ermee opgegroeid’

Kinderen op Voorne-Putten en in Rozenburg hoeven zich in deze laatste twee weken van de zomervakantie met meerdaagse activiteiten zeker niet te vervelen. Er is zelfs een ware run op. Alle evenementen zitten vol, op één na.

8 augustus