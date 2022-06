Feest bij oudste ijssalon van Spijkenisse: ijsje halen bij oprichter én een dj

Nu alles na de langdurige coronaperiode weer open is, wil Nick met de klanten het derde lustrum van de oudste ijssalon van Spijkenisse vieren. ,,Eigenlijk was dat moment in maart, maar dat is niet de periode dat mensen massaal voor een ijsje komen.” Nu met de veel warmere temperaturen is het een geschikter moment. De zaak wordt feestelijk versierd en er volgen zaterdag vanaf 11.00 uur enkele verrassingen waarover de nieuwe eigenaar nu nog niet wil uitweiden.

Goed luisteren

,,Het geheim waarom het hier zo goed loopt is dat we een heel leuk team hebben dat voor sfeer zorgt en goed naar de klanten kan luisteren. Want soms komen mensen ook vooral langs om hun verhaal te doen”, vertelt Nick. In de salon worden negentig soorten ijs verkocht, waarvan yoghurtijs met bosvruchten favoriet is bij de vaste bezoekers. ,,We maken samen met andere zaken ook speciaal ijs: met Brother Beer, de winkel in speciaal bier, maken we speciaal bierijs en met koffiezaak Kaldi witte koffie-ijs. Maar we hebben ook advocaatijs, omgekeerde straciatella-ijs en guanabana, zuurzakijs, heel zoetzuur van smaak. Het is leuk om mensen telkens weer te kunnen verrassen.”