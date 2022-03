Feestelijke opening herdenkingsjaar 1572 met bezoek koning

Na te zijn verwelkomd in de stad, onthulde de koning samen met de burgemeester de gedenksteen ‘Brielle 450 jaar Eersteling der Vrijheid’. Deze gaat een prominente plek krijgen bij het 1 april monument in de stad. Ook kreeg de vorst van voorzitter Jos Wienen van het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten het eerste exemplaar aangeboden van het boek Willem van Oranje in brieven. De Opstand in 1572 .

Op 1 april werd in Brielle de kiem gelegd voor een onafhankelijk Nederland, waarom vieren we dat niet?

Oorlog of niet, Brielle feest: ‘Juist in oorlogstijd moeten we waarde van vrijheid benadrukken ‘

Eerste vrije stad

In het herdenkingsjaar wordt de inname van Den Briel herdacht, dat is dit jaar 450 jaar geleden. Op 1 april 1572 veroverden opstandelingen Den Briel. Daarmee werd de basis gelegd voor een onafhankelijk Nederland, dat tot dan toe deel uitmaakte van het grote Spaanse Rijk. Brielle was daarmee de eerste, vrije stad in Nederland. Het was ook een belangrijk kantelpunt in de Tachtigjarige Oorlog.