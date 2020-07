Feestende jongeren slopen vakantiepark en stichten brand bij Brouwersdam: politie spreekt van ‘warzone’

De groep van ongeveer 150 jongeren hadden, behalve een vuurtje stoken, ook behoorlijk wat glaswerk en vernielingen bij het strand achtergelaten. Volgens de politie Goeree-Overflakkee was dit op een plek waar veel strandgangers en kinderen richting de zee lopen. De brandweer kon maar net voorkomen dat het vuur ontaardde in een duinbrand.

Ouders

De diender windt zich vervolgens op over het feit dat toen de ouders van de drukteschoppers werden ingeseind, zij hun schouders over de wantoestanden zouden hebben opgehaald. En dat terwijl andere gasten, zoals kinderen, mogelijk gevaar liepen door hun achtergelaten glas en rotzooi.

De jongeren zijn, in samenwerking met de politie in Zeeland, naar huis gestuurd. Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. De vakantie op het park heeft voor de scholieren die hier in een huisje verbleven slechts één dag geduurd.