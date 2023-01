Feyenoorder struikelblok in AD-nieuwsquiz

Willem Heijdacker strijdt in zijn badjas voor een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse, de opkomst bij de verkiezingen voor Voorne aan Zee was 39 procent. Een kraanschip hield bewoners in de regio uit de slaap, burgemeester Junius viel bijna over de plek van een coffeeshop en een rechtszaak vertraagt de bouw van een houten toren in Brielle. Joke Langeveld deed er ruim 40 jaar over om 5000 boeken te lenen in bibliotheek De Boekenberg.