Fietser zwaargewond na aanrijding met auto in Tinte, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Na het verkeersongeval is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een woordvoerder van de politie is het een flinke klap geweest aangezien de auto op een betonnen blok, een zogenaamde ‘biggenrug’, terecht is gekomen. „De autobestuurder is daarbij zelf ongedeerd gebleven", aldus de politiewoordvoerder. Aan de hand van een verkeersongevallenanalyse wordt onderzocht hoe het ongeluk is gebeurd.