Fietspont Rozenburg gaat vanaf 19 september varen

De verbinding tussen Rozenburg en Europoort zal op werkdagen tussen 06.00 en 19.00 uur actief zijn. Naar verwachting zal de pont een aantal keer per uur op en neer varen, per keer kunnen tachtig mensen mee. Wanneer het schip vaart, wordt bekeken aan hoeveel afvaarten per uur behoefte is en of dit haalbaar is. Hierbij wordt rekening gehouden met het andere scheepvaartverkeer.

Schotland

De Francisca, zoals de pont heet, is in eigendom van een Nederlandse rederij en was in bedrijf in Schotland. De pont heeft de juiste certificaten en is geschikt gemaakt voor de veerdienst over het Calandkanaal.