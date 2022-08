Fietspont ter vervanging van afgesloten Calandbrug is er niet bij de start van het nieuwe schooljaar

,,Het pontje is helaas niet klaar bij de start van het nieuwe schooljaar”, aldus ProRail. De nieuwe oeververbinding, vooral voor schoolgaande fietsers, wandelaars en reizigers met een scooter of brommer, moet uit Schotland komen.

Kosten zijn voor ProRail

De kosten komen voor rekening van ProRail, stelt het bedrijf dat al maanden bezig is met de reparatie van de kapotte Calandbrug. De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans had de spoorbeheerder opgelegd om voor het einde van de zomervakantie met een alternatief te komen.

Ria de Sutter, lid van de dorpsraad Rozenburg, is blij dat er een oplossing is. ,,Die pont, dat was toch het grootste probleem, bussen rijden toch wel. Dankzij de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf is dit gelukt.” Voorzitter Leona Mes van de raad is tevreden, maar ook verbaasd. ,,Waarom moest het zo lang duren om tot dit besluit te komen?”