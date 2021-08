File, ultrasmalle rijstrook en onbegrijpelijk verkeersbord op Haringvlietbrug: ‘We zijn gefopt’

VIDEO/UPDATE Eerste ochtend­spits met versmal­ling op Haring­vliet­brug viel mee, in avondspits wél meer reistijd

23 augustus De snelheidsverlaging naar 50 kilometer per uur en de smallere rijstroken op de Haringvlietbrug hebben maandag in de ochtendspits niet voor een verkeersinfarct gezorgd op de toegangswegen bij Willemstad, op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. In de avondspits liep de reistijd voor de automobilisten wél op.