Flexwoningen komen na stemming bewoners op voormalige Brielse voetbalvelden

De gemeente wilde de verplaatsbare flexwoningen op het voormalige terrein van de tennisverening E’68 aan de Rochus Meeuwiszoonweg. Tijdens een informatieavond hebben bewoners aangegeven dat mogelijk andere locaties in de wijk geschikter zouden zijn. Ze konden daarna de geschiktste plek in de wijk aanwijzen.

Aart Jan Spoon (VVD): ‘De natuur die we nu hebben is prima, maar er moet niet meer natuur bij komen’

Spoedzoekers

De flexwoningen zijn bedoeld voor ontheemde Oekraïners. Daarna kunnen ze worden ingezet voor tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers, zoals inwoners die urgent woonruimte nodig hebben of tijdelijke bewoning door statushouders die in afwachting zijn van een gewone woning.

De gemeente plaatst ook vijf flexwoningen in het weiland bij de volkstuinen in Vierpolders en vijf in Zwartewaal.