Formatie Voorne aan Zee kan nog alle kanten op, gesprekken gaan tweede ronde in

Kip

Volgens VVD-leider Aart Jan Spoon is er nog niets te melden. ,,Je moet een broedende kip niet storen. We zijn druk bezig met de gesprekken.” De liberaal vult aan dat er ook over het aantal partijen in het college niets vastligt. ,,Of het drie of vier wordt, ook dat weten we nog niet. Als er maar voor 2 januari 2023 een college is. Het is een moeilijke uitslag.”