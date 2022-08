Forum voor Democratie wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Voorne aan Zee

Daarmee is Forum de tweede radicaal-rechtse partij die mee wil doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Eerder al maakte ex-Forumlid en ex-VVD’er Wybren van Haga bekend met zijn partij Belang van Nederland (BNVL) een gooi te willen doen naar zetels in de fusiegemeente. Het is nog niet bekend of in november op de PVV gestemd kan worden. Op vragen daarover van deze krant heeft de partij nog niet gereageerd.