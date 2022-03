Fout bij installatie gemeenteraad Nissewaard: beëdiging moet volgens deskundige over

De installatie van de hele gemeenteraad van Nissewaard moet over. De voorzitter die de taak van de zieke burgemeester Foort van Oosten overnam, was daartoe niet gemachtigd. Dat zegt gemeentepolitiek-deskundige John Bijl.

Volgens de gemeente Nissewaard kon het: het langstzittende raadslid uit de vorige periode, Jan van Dijk van ONS, liet de nieuwe raadsleden de eed of belofte afleggen. Hij keert deze raadsperiode weliswaar niet terug, maar was volgens een gemeentewoordvoerder tot de komst van de nieuwe raad nog in functie.

Maar gemeentepolitiek-kenner John Bijl zegt dat dat een misvatting is. ,,Woensdagmorgen om 00.00 uur was hij raadslid af, net als alle andere raadsleden in ons land. De heer Van Dijk was niet geïnstalleerd als waarnemend burgemeester en dus mocht hij de eed of belofte niet afnemen.”

Noodgreep

In Hillegom hadden ze woensdag een soortgelijke situatie aan de hand. Daar kon burgemeester Van Erk door persoonlijke omstandigheden de nieuwe raad niet installeren. In allerijl benoemde commissaris van de koning Jaap Smit de in de Hoeksche Waard opgestapte eerste burger Bram van Hemmen tot waarnemend burgemeester. Dat was hij woensdag tot middernacht. Vier jaar geleden werd ook zo’n noodgreep uitgehaald in Stadskanaal, na overleg tussen de commissaris van de koning en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Nissewaard gebeurde dat niet. Jan van Dijk zegt dat bij afwezigheid van de burgemeester de nestor van de raad de plaatsvervangend voorzitter is. Bijl bevestigt dat, maar zegt dat dat alleen tussentijds is en niet na verkiezingen. Ook een gemeentewoordvoeder zei eerder dat voor de constructie met de nestor is gekozen.

De provincie laat weten dat ze de gemeente Nissewaard vandaag heeft verzocht met het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de gang van zaken rond de beëdiging te kijken. ,,De uitkomst daarvan zal spoedig duidelijk zijn.” Nissewaard komt later op de dag met een reactie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.