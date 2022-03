Fout bij installatie raadsleden Nissewaard: dinsdag opnieuw beëdiging

Gemeentepolitiek-deskundige John Bijl zei vandaag dat de beëdiging van de raadsleden woensdag niet correct is gegaan. Voorzitter Jan van Dijk die de taak van de zieke burgemeester Foort van Oosten overnam, was daartoe niet gemachtigd. Hij mocht volgens de gemeente als langzittende raadslid uit de vorige periode de burgemeester vervangen. Weliswaar keert hij niet terug in de raad, maar was hij in functie tot de nieuwe raad was beëdigd, aldus de gemeente. Maar Bijl zegt dat dat een misvatting is. ,,Woensdagmorgen om 00.00 uur was hij raadslid af, net als alle andere raadsleden in ons land. De heer Van Dijk was niet geïnstalleerd als waarnemend burgemeester en dus mocht hij de eed of belofte niet afnemen.”