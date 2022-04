Frank van Boven tweede raadslid binnen week die uit PVV-fractie Nissewaard stapt

Binnen een week is na eerst Anita Verweij nu ook de nieuwe fractieleider Frank van Boven uit de PVV-fractie in Nissewaard gestapt. Een conflict over geld is de oorzaak.

De Heenvlieter maakte donderdagochtend bekend dat hij wel in de raad blijft voor de lijst-Van Boven. De PVV heeft nu, drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen, door alle problemen nog maar twee raadsleden over.

Van Boven zegt dat hij kosten die hij maakte bij de partij wilde declareren, maar dat dat vanwege geldgebrek niet mogelijk was. Omdat hij een hoge rekening moest voldoen, had hij het geld dat hij zelf in de verkiezingscampagne had gestoken, echt nodig. ‘De PVV was op de hoogte dat ik van deze financiële onbalans een breekpunt zou maken. Er werd verzocht om dit onderling op te lossen en dat is me niet gelukt’, schrijft Van Boven in een verklaring.

Quote Het liefst ga ik verder als Lege Zetel Partij Frank van Boven, ex-PVV

Hij zegt het liefst verder te gaan als Lege Zetel Partij, ‘om zo de niet-stemmers die een lege zetel bezetten in de raad te vertegenwoordigen’. In Nissewaard heeft bijna 60 procent van de stemgerechtigden geen stem uitgebracht. Omdat de Kieswet veranderingen van de naam van een bestaande fractie niet toestaat, gaat het raadslid verder als Lijst-Van Boven.

Sociale inbreng

Van Boven ging voor zijn tweede periode als raadslid en was na het vertrek van Verweij de nieuwe fractievoorzitter. Verweij vertrok omdat ze zich niet kon vinden in de hardere lijn die de landelijke PVV van de fractie in Nissewaard eiste. Ze zei dat ze juist vanwege haar sociale inbreng veel stemmen heeft ontvangen. Verweij weet nog niet of ze alleen in de raad verdergaat of zich aansluit bij een andere partij.

De overgebleven PVV-raadsleden Gloria Frances-Molenaar en Sjaak van Dongen komen later op de dag met een reactie.

Al eerder breuk

In de vorige raadsperiode was er ook al een breuk binnen de PVV die in 2018 met vijf man sterk nieuw in de raad van Nissewaard kwam. Na een jaar vertrokken na een hoog opgelopen conflict fractieleider Peter van der Velden en zijn rechterhand Boy Wildeboer. Beiden richtten toen de fractie Volkspartij (en later Belang van Nissewaard) op. Anita Verweij, één van de drie achtergebleven PVV’ers, deed aangifte tegen Van der Velden wegens onder meer bedreiging, chantage, diefstal van collectegeld, smaad en laster. Andersom deed de Spijkenisser ook aangifte tegen Verweij vanwege laster en smaad.

Justitie besloot na onderzoek niet tot strafvervolging over te gaan.

Het partijbestuur van de PVV heeft nog niet gereageerd. Vlak voor de verkiezingen kwam partijleider Geert Wilders nog naar Spijkenisse om de dierenvoedselbank die Verweij oprichtte te bewonderen. Wilders noemt Spijkenisse altijd zijn hometown, omdat daar veel van zijn kiezers zitten.

