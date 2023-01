‘Frisse start’ van deze kersverse gemeente ontspoorde compleet: ‘Ongekend wat er in drie weken is gebeurd’

MET POLL Verbazing over ‘afschuwe­lijk’ nieuw gemeentewa­pen: ‘Is dit een 1 aprilgrap?’

Inwoners van de nieuwe fusiegemeente Voorne aan Zee raken er niet over uitgepraat. Wat staat er nu precies op het nieuwe gemeentewapen? Is het een half mens, half dier? Is het een aap? Waar kijken ze naar? Eén ding is duidelijk: velen vinden het wapen dat de Hoge Raad van Adel maakte een fiasco.

