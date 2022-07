Frustraties over afsluitingen wegen en tunnels lopen op: ‘We willen niet steeds verrast worden’

De Grote Kruising is eerder klaar dan gepland en dat is goed nieuws voor de hele regio

De reconstructie van de Grote Kruising is eerder klaar dan gepland en dat is heuglijk nieuws voor de hele regio. Het belangrijke kruispunt in de doorgaande route tussen Rotterdam, Capelle en Krimpenerwaard gaat op 11 juli weer open, waardoor het verkeer op de N210 weer kan doorstromen. En in Krimpen kun je eindelijk weer oversteken.

14 mei