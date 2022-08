Gaslek in Middelharnis na uur gedicht

Populair eetcafé De Zon verandert in een B&B: ‘We snakken naar een rustiger leven’

Aan klandizie hebben ze bepaald geen gebrek. Toch stoppen Maurice (56) en Cynthia (50) Kluijtmans met eetcafé De Zon in Oostvoorne. Ze staan avond na avond in hun zaak en willen meer tijd voor zichzelf. ‘Voordat we opgebrand zijn.’ Daarom verbouwen ze hun eetcafé tot bed and breakfast.

10 augustus