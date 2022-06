Geen coffeeshop in woonwijk in Hellevoetsluis, de vraag is: hoe nu verder?

Voetbal Totaal Capelle met lege handen, periode SC Feyenoord en DCV kampioen: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Door een gemiste strafschop van Sander Fischer verloor Capelle bij DUNO in Doorwerth (1-0), waardoor SC Feyenoord de derde periodetitel pakte in de hoofdklasse A en Capelle met lege handen achterbleef. DCV had aan een punt tegen Hellevoetsluis genoeg voor het kampioenschap van 2D. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Rotterdam en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

7 juni