Geen stoommachines, wel reuzenrad: Hellevoetsluis verwacht duizenden bezoekers met Vestingdagen 2.0

Onderne­mers boos over afsluiting brug: ‘Waarom horen we niks van de gemeente?’

Ondernemers in hartje Hellevoetsluis zijn boos over de afsluiting van de brug over de Vestinghaven. Hoe lang die nog gaat duren, is niet duidelijk. Het gaat klanten kosten, vrezen ze. Maar wat meer stoort, is de slechte communicatie van de gemeente.

29 juli