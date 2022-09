Geen strakke studiezaal met stoelen en tafels, maar comfortabele zitjes

De leerlingen hoeven niet te werken in een strakke studiezaal met tafels en stoelen. Helinium heeft vanaf dit schooljaar een moderne en duurzaam ingerichte ruimte met comfortabele zitjes. De scholieren mogen hier zelfstandig in stilte of op fluistertoon in groepjes aan de slag te gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een laptop lenen, huiswerk maken, aan groepsopdrachten werken of een boek lezen.