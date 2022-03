Geen stress meer bij hoge nood: Middelharnis krijgt openbaar toilet

Gevonden fietsen gaan voortaan naar de kringloop (en worden als dagbeste­ding opgeknapt)

Gevonden fietsen in de gemeente Goeree-Overflakkee gaan in het vervolg naar kringloopwinkel Goed voor Goed in Stellendam en Oude-Tonge. Mensen die hun fiets kwijt zijn, kunnen daar op openingstijden - 10.00 tot 17.00 uur - binnenlopen om te kijken of hun tweewieler is gevonden.

4 maart