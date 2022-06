Geen windmolens op de Landtong als daar geen draagvlak voor is, stelt deze partij: ‘Het leidt tot overlast’

starters Tessa verkoopt kleurrijke kleding: ‘Mijn advies: ga niet mee met de trends’

‘Forget the rules: if you like it, wear it’. Dat is het motto van Tessa Cox (23) uit Sommelsdijk. In haar webshop Pearls & Pastels verkoopt zij sinds dit voorjaar kleurrijke kleding. ,,Mijn advies: ga niet mee met de trends, maar draag waar jij je lekker in voelt. Mode waarin je straalt.’’

13 juni