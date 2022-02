Geert Wilders laat zich in gezicht likken in ‘hometown’ Spijkenisse: ‘PVV doet het hier fantastisch’

,,Hoe gaat het met uw hondje?”, vraagt Wilders woensdagochtend aan een vrouw die de dierenvoedselbank in Spijkenisse binnenstapt. ,,Mijnheer Wilders, mijn hond was zó ziek, haar baarmoeder moest eruit.” De Limburger reageert zichtbaar geraakt. ,,Ze ziet er nu gelukkig goed uit”, beurt hij de vrouw op. Goodwill, daar gaat het deze woensdag vooral om. Wilders laat zich er zelfs voor door een hond in zijn gezicht likken.

Wilders is wéér in Spijkenisse, zoals bij bijna alle voorafgaande verkiezingen in deze stad. ,,Ik ben hier omdat hier veel van mijn aanhang woont. In Spijkenisse, of nee ik moet nu zeggen Nissewaard, heb ik veel kiezers. Deze gewone, hardwerkende mensen wil ik opzoeken zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.” Dat zijn bezoek op prijs wordt gesteld, blijkt uit het klaterende applaus dat hem bij zijn aankomst in het nieuwe winkelgedeelte ten deel valt.