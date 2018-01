Gered zeehondje doodgeschoten

Inbrekers zijn politie te slim af

18 januari Het aantal woninginbraken in de gemeente Nissewaard, vooral in Spijkenisse, is afgelopen jaar met tien gestegen tot 375. Dat is dus ruim één inbraak per dag. ,,Dit jaar moet het veiliger worden'', benadrukt Rodgers. Hij wil samen met onder meer de gemeente Nissewaard en het Openbaar Ministerie voor elkaar krijgen dat de daling kan worden ingezet.