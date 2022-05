Gevolgen van grote brand voor de bouw van negentig appartementen nog onbekend

update/Met video Zeer grote band Hellevoet­sluis geblust, politie sluit brandstich­ting niet uit

De zeer grote brand die zondag woedde op de bouwplaats van een nieuw appartementencomplex aan de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis is geblust. Rond 02.00 uur was het vuur uit. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Alleen de melder heeft wat rook ingeademd en is nagekeken in een ambulance.

7:43