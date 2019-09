Gewonde bij schietpartij in Geervliet, politie zoekt met helikopter naar dader

In Geervliet vlakbij Spijkenisse heeft vanavond bij de op de Aleida van Strijenlaan een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij is één man gewond geraakt. Er wordt met man en macht gezocht naar de verdachte.

Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer kon de politie nog niets kwijt, wel dat hij na het incident aanspreekbaar was. Hij is naar een ziekenhuis overgebracht. Over de mogelijke aanleiding voor de schietpartij is ook nog niets bekend.

Volgens een getuige belde de verdachte bij het slachtoffer aan en opende hij direct na het openen van de deur het vuur met een pistool. Daarbij waren een paar korte schoten achter elkaar te horen, waarna de verdachte zich kalm uit de voeten maakte. In de voordeur zijn nu een aantal gaten zichtbaar.

De verdachte leek volgens de getuige getroffen in zijn borst en been. ,,In Geervliet gebeurt anders nooit wat”, maar nu staat het Zuid-Hollandse plaatsje ineens vol politiewagens.

Zoektocht