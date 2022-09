Gezin duikt maanden onder vanwege bedreigde zoon: politiek reageert geschokt en wil uitleg

Wordt er genoeg gedaan om de groep van zo’n veertig jongeren die voor het belagen van het gezin verantwoordelijk is, op te pakken? Op die vraag willen veel fracties woensdagavond in de raadsvergadering antwoord van burgemeester Foort van Oosten. Hij zorgde er in februari, na overleg met de politie, voor dat het doodsbange gezin na opnieuw te zijn belaagd door de bende met grote messen, een veilig onderkomen kreeg in een hotel elders in het land.