Gezin met baby heeft na ruim tien weken eindelijk verwarming

Vrouw (82) overlijdt na duw door verpleeg­kun­di­ge: justitie eist voorwaarde­lij­ke celstraf en taakstraf

11 december Verpleegkundige Irma D. (63) uit Rotterdam-Hoogvliet werkte al jarenlang bij verzorgingshuis Terras aan de Maas in Spijkenisse toen het in maart 2018 misging. Ze zou een 82-jarige vrouw hebben geduwd, waardoor die haar heup brak en later overleed. De officier van justitie eiste vandaag in de rechtbank in Rotterdam een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken en een taakstraf van 180 uur.