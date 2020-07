Goed nieuws! Zieke baby Jayme (1) kan worden behandeld in Hongarije

Na zenuwslopende weken waarin er veel onduidelijkheid was over Jayme van Pelt (1), die lijdt aan de dodelijke spierziekte SMA type 1, is er eindelijk uitsluitsel: hij kan worden behandeld in Hongarije. Het jochie uit Rijswijk wordt– als alles meezit – in augustus met het medicijn Zolgensma behandeld. Dit om te voorkomen dat hij overlijdt. ,,We zijn zo dankbaar.‘’