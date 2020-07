Goed nieuws! Zieke Jayme (1) krijgt begin augustus medicijn tegen spierziekte toegediend

Deze bekende TikTokker geeft Rozenburg­se kinderen tips bij maken van video's

7:27 Twintig kinderen die alleen maar naar hun telefoon staren. Het lijkt bijna of ze de TikTok-workshop van Linda van der Klooster uit Rozenburg maar saai vinden. Maar dat is juist de bedoeling. Want wie weet nou beter hoe de populaire video-app werkt dan deze regionale bekende TikTokker? Misschien de 17-jarige Rosalyn, beter bekend als Spicynoodle. Zij kwam als verrassing de kinderen een paar tips geven.