Goeree-Overflakkee huisvest tijdelijk 150 asielzoekers op schip: ‘Vanwege de schrijnende situatie in Ter Apel’

Asielboten in de regio Adnan wilde trouwen met de liefde van zijn leven en economi­sche voorspoed, nu woont hij op asielboot

Als opgroeiende puber in Jemen had Adnan dromen. Het waren geen hoogdravende toekomstbespiegelingen, maar eerder wensen over klein burgerlijk geluk: trouwen met de liefde van zijn leven en economische voorspoed. Maar Adnan verblijft op de asielboot De Holland in Ridderkerk, met zijn toekomst in zijn geboorteland in het Midden-Oosten aan gruzelementen.

10 januari