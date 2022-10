Goeree-Overflakkee wil 200 arbeidsmigranten bij Middelharnis onderdak geven

Dit voorstel moet een eerste aanzet zijn voor het vinden van onderdak voor circa 1000 mensen op het eiland. Het bestuur van Goeree-Overflakkee is van plan in te stemmen met het oprichten van de plek met 200 kamers, ten zuiden van de kern Middelharnis. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, voordat een definitieve vergunning kan worden aangevraagd, aldus de gemeente.

Om de in totaal 1000 arbeidsmigranten over het eiland te spreiden wordt gedacht aan zogenoemde ‘geconcentreerde huisvestingslocaties’, op vier verschillende plekken. Op een kaartje dat het gemeentebestuur heeft getoond in het Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten is te zien dat in het oostelijk deel van het eiland plek moet zijn voor 400 tot 500 mensen, in het gebied tussen pakweg Oude Tonge, Den Bommel en Achthuizen.